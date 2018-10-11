حماس تجري سلسلة مشاورات مع فصائل وشخصيات وطنية بغزة

قالت حركة حماس إنها أجرت سلسلة من اللقاءات والمشاورات اليوم الخميس وأمس الأربعاء، مع العديد من الفصائل والشخصيات الوطنية في مكتبها بمدينة غزة.

وترأس المشاورات التي أجرتها الحركة مع الفصائل والشخصيات رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار ونائبه خليل الحية، وعدد من أعضاء المكتب السياسي ودائرة العلاقات الوطنية في الحركة.

واستهلت قيادة قطاع غزة سلسلة اللقاءات بعقد لقاء رفيع المستوى أمس الأربعاء مع قيادة حركة الجهاد الإسلامي برئاسة نافذ عزام استمر لمدة خمس ساعات.

واستقبلت قيادة حماس اليوم الخميس وفداً من المبادرة الوطنية برئاسة الأمين العام مصطفى البرغوثي الذي يزور قطاع غزة حالياً.

كما جرى عقد لقاءين منفردين بين قيادة حركة حماس وقيادة كل من الجبهة الديمقراطية برئاسة عضو المكتب السياسي للجبهة صالح ناصر، والجبهة الشعبية برئاسة عضو مكتبها السياسي جميل مزهر.

وفي الإطار ذاته، التقى وفد من الشخصيات الوطنية برئاسة مدير مركز مسارات د. هاني المصري رئيس حماس في قطاع غزة يحيى السنوار في مكتبه.

وبينت حماس أنها ناقشت خلال المشاورات مع الفصائل آفاق مسيرات العودة وكسر الحصار والجهود المبذولة لرفع الحصار عن شعبنا وتعزيز صموده، وسبل مواجهة التحديات الماثلة أمام قضيتنا الوطنية وعلى رأسها رفض صفقة القرن.

كما ناقشت سبل استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام على قاعدة الشراكة الكاملة، وذلك في أجواء من الأخوة والحرص الكبير على المصلحة الوطنية ومستقبل القضية الوطنية.

وأطلعت قيادة حركة حماس خلال اللقاءات الفصائل الفلسطينية على نتائج زيارتها لمصر واجتماعاتها مع القيادة المصرية.