الاحتلال يغلق نابلس ويعزز قواته بطولكرم بحثاً عن منفذ عملية الطعن

فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، اغلاقاً شاملاً على مدينة نابلس بالضفة المحتلة، إضافة إلى تعزيز قواته العسكرية في مدينة طولكرم وحوارة بحثاً عن منفذ عملية الطعن البطولية.

ذكرت القناة العاشرة للاحتلال الإسرائيلي، بأن جيش الاحتلال عزز قوات كبير حول مدينتي نابلس وطولكرم بالضفة المحتلة وأغلق كافة الطرق والمداخل التي تؤدي إليهما بحثاً عن منفذ عملية الطعن البطولية.

وأصيب جندي إسرائيلي ومستوطِنة بعملية طعن ظهر الخميس على حاجز حوارة جنوبي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، في وقت قالت فيه مصادر عبرية إن المُنفّذ انسحب من المكان.

وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن إسرائيليين أصيبا أحدهما جندي طعنًا، ووصفت جراحه بالخطيرة، كما أصيبت مستوطنة بجراح طفيفة بعد تعرضها لنيران "صديقة" خلال محاولة الجنود استهداف المُنفّذ.

وقالت الصحيفة إن منفذ العملية انسحب من المكان باتجاه بلدة حوارة.

وأشارت القناة العاشرة أن جيش الاحتلال يعتقد بأن "منفذ العملية انسحب من المكان مشيا على الاقدام ومن ثم ركب سيارة منطلقا نحو منطقة حوارة".

يذكر أن جيش الاحتلال دفع بقوات أخرى لإغلاق "نابلس وحوارة وطولكرم" بحثاً عن منذ عملية قتل المستوطنين في بركان الأحد الماضي.