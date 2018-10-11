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الكيالي: الحكومة صرفت منحة مالية لـ2000 أسرة من الشهداء والجرحى

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:20 - 11 أكتوبر 2018
1565953-الدولار 1565953-الدولار
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قال يوسف الكيالي وكيل وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية في غزة إن وزارته صرفت اليوم منحة مالية لعدد 2000 أسرة من أسر الشهداء والجرحى في قطاع غزة.

وأكد الكيالي في حديث مع "الرأي" أن هذه المنحة المالية تأتي برغم الضائقة المالية التي تعيشها الحكومة وبرغم قلة الإيرادات، مستدركا أن الحكومة تولي الشهداء والجرحى اهتماماً خاصاً وأنها آثرت بأن تُقدم جزءً من حق هؤلاء الأبطال من الشهداء والجرحى من خلال هذه المنحة المالية.

وأعرب عن أمل الحكومة في تغطية جميع الشهداء والجرحى الذين أصيبوا برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" خلال مشاركتهم في مسيرة العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

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