هيئة الأسرى: تفاقم أوضاع الأسرى المرضى في سجني "الرملة" و"نفحة"

تفاقمت الأوضاع الصحية للأسرى المرضى المعتقلين في عيادة سجني "الرملة" و"نفحة" في ظل مماطلة الاحتلال تقديم العلاج المناسب لهم.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الخميس أن الأسير القاصر خليل جبارين (16 عاماً) من بلدة يطا في الخليل، لا يزال يعاني من آثار اصابته بـ7 طلقات بجسده أثناء اعتقاله قرب تجمع "غوش عتصيون" شمال الخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال الفتى الجريح جبارين منتصف سبتمبر الماضي عقب تنفيذه عملية طعن أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخر.

ولفتت الهيئة في بيان صحفي إلى أن هناك 17 أسيرًا بين مريض ومصاب يقبعون في عيادة سجن "الرملة" يعانون أوضاعا صحية واعتقاليه غاية في الصعوبة، وهم: خالد شاويش، ومنصور موقدة، ومعتصم رداد، وأيمن الكرد، ويوسف نواجعة، وأشرف أبو الهدى، وناهض الأقرع، وصالح عمر صالح، ومحمد أبو خضر، وسامي أبو دياك، ومحمد غسان أبو حويلة، وعز الدين كرجات، وإياد حريبات، وناصر الشاويش، محمد احسان ناطور، وخليل جبارين، وعمران الخطيب، وخضر عدنان.

وبيّنت أن هناك 3 حلات مرضية تقبع في معتقل "نفحة"، أبرزها حالة الأسير إياد أبو ناصر (36 عاماً) من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، الذي يعانى من إهمال طبي بعد إجرائه عملية جراحية؛ ما سبب له ضررا وآلاما شديدة في البطن، مشيرة إلى أن الأسير أبو ناصر مصاب في الأصل بمرض الأنيميا "فقر الدم"، وهو بحاجة إلى عناية فائقة لحالته الصحية.

كما ذكرت الهيئة أن الأسيرين يوسف مقداد (21 عاماً) من مدينة غزة، ومحمود يوسف الخطيب من مدينة جنين، يعانيان من مشاكل في الأسنان وترفض إدارة "نفحة" تقديم أي علاج لهما.