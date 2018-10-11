مستوطنون يهاجمون المركبات جنوب نابلس

هاجم مجموعة من المستوطنين ظهر اليوم الخميس، مركبات المواطنين على مفرق مستوطنة "ايتسهار" المقامة على أراضي عدة قرى جنوب مدينة نابلس.

وأفادت مصادر إعلامية، أن مجموعة من المستوطنين هاجموا المركبات على مفرق المستوطنة وحطموا عددا منهم.

وبحسب شهود عيان، شرعت قوات الاحتلال بنشر عدد من الحواجز العسكرية في محيط محافظة نابلس لاسيما على الطرق الرئيسية، بالإضافة الى تفتيش عدد من المركبات والتدقيق في هويات المواطنين.

جاء ذلك بعد عملية طعن نفذها شاب على حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس أسفرت عن إصابة جندي بالطعن ومستوطنة برصاص الجنود، فيما تمكن منفذ العملية من الفرار بعد اصابته بالرصاص.