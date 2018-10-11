الاحتلال يزعم: تدمير نفقاً على حدود غزة

زعم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" إنه دمر اليوم الخميس، نفقا يصل اجتاز السياج الحدودي من وسط قطاع غزة.

وقال افيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال، في بيان إنه "تم كشف النفق وهو في مراحل الحفر، وقد تمت متابعته حتّى إحباطه اليوم، وقد كان يهدف لتنفيذ عمليات هجومية في البلدات الإسرائيلية". على حد قوله.

ولفت إلى أنه تم استخدام "جهود تكنولوجية، وعملياتية، واستخباراتية" للكشف عن النفق دون مزيد من التفاصيل.

وقال أدرعي "النفق متشعب في عدة أماكن، تم حفره من عدة ورشات حفر، ويدمج طرق بناء مختلفة في داخل النفق".

واستنادا إلى أدرعي فإنه"منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2017، تمّ إحباط 15 نفقًا في قطاع غزة".