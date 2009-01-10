« فارس » يدعو الصليب الأحمر لتوفير معلومات عن أسرى اختطفهم الاحتلال أو أعدمهم بغزة

فلسطين اليوم-رام الله

طالب نادي الأسير، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القيام بمهامها تجاه المختطفين المدنيين من قبل قوات الاحتلال في قطاع غزة، والعمل بشكل جدي لتوفير معلومات عنهم.

ودعا النادي في بيان له اليوم، كل من لديه معلومات حول من تم اختطافهم، أبلاغ النادي بأسمائهم ليتسنى له القيام بما يلزم للاطمئنان عليهم باسرع وقت ممكن.

وأعرب رئيس النادي قدورة فارس، عن قلقه البالغ حيال ما تقوم به اسرائيل من اختطاف للمدنيين في قطاع غزه، ومن مغبة قيامها باعدام بعضهم، وخاصة أنها لا تقوم باعطاء اي معلومات حولهم او عن اعدادهم او اماكن احتجازهم، مما يعطيها فرصه لاعدام من تشاء منهم والقائه في شوارع القطاع .