قوات القمع تقتحم قسم 3 في "عسقلان"

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته، اليوم الخميس، أن حالة من التوتر والاحتقان تسود أوساط الحركة الأسيرة في معتقل "عسقلان"، عقب اقتحام قوات القمع التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال لقسم (3) في المعتقل، والاعتداء على الأسرى والتنكيل بهم واقتيادهم إلى قسم المعبار، دون أي مبررات.

وأوضحت الهيئة في تقريرها، أن وحدات القمع قامت خلال مداهمتها للقسم بإجراء تفتيشات استفزازية، وألحقت الضرر بمقتنيات الأسرى وعبثت بها وقلبتها رأساً على عقب، كما وقامت أيضاً بفرض سلسلة من الإجراءات العقابية بحق الأسرى المتواجدين في القسم، والتي تمثلت بحرمانهم من زيارة ذويهم لمدة شهر، وفرض غرامة مالية يصل مقدراها إلى 300 شيقل بحق كل أسير، ومنعهم من الخروج إلى ساحة الفورة، وسحب الأدوات الكهربائية من القسم لعزلهم عن العالم الخارجي، بالإضافة إلى زج ستة أسرى آخرين في زنازين العزل الانفرادي عقاباً لهم، وهم كل من: رياض العمور، وبهاء العمور، وعاصف العمور، وابراهيم الهريمي، وأحمد الهريمي، ومحمد عواد.

ولفتت الهيئة أن عملية الاقتحام كانت قد بدأت فجر أول الأمس الثلاثاء، واستمرت لساعات طويلة.

وناشد أسرى المعتقل كافة الجهات المعنية والمؤسسات الحقوقية والانسانية، بالتدخل العاجل والسريع للضغط على ادارة المعتقلات لوقف الهجمة التي يتعرض لها الأسرى عموماً في كافة المعتقلات.