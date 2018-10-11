وفد من جامعة الإسراء يزور السفارة الفلسطينية في عمان

زار وفدٌ رفيع المستوى من جامعة الإسراء ممثلاً برئيس مجلس إدارة الجامعة الدكتور إبراهيم الحساينة، ورئيس الجامعة الدكتور عدنان الحجار سفارة دولة فلسطين في سلطنة عمان، للتباحث في العديد من القضايا التعليمية.

وكان في استقبال الوفد، سعادة سفير دولة فلسطين في مسقط، تيسير جرادات، وسعادة الوزير المفوض رياض شحادة والوزير المفوض هشام واصف اسماعيل.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدة قضايا تخص أوضاع التعليم في قطاع غزة، حيث قام الوفد بعرض ما تقدمه جامعة الإسراء من برامج وتخصصات تتوافق مع احتياجات سوق العمل وما توفره من خدمات وتسهيلات للطلبة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها قطاع غزة.

كما وعبر الوفد عن شكره وتقديره لما تقدمه السفارة الفلسطينية لخدمة الجالية الفلسطينية في شتى المجالات.

من جهته، رحب سعادة السفير جرادات بالوفد الزائر، وعبر عن تقديره واحترامه لما تقدمه الجامعة من برامج علمية متميزة، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات الفلسطينية مع نظرائها العمانية. كما وأشاد بالتعاون المميز بين كل من جامعة الاسراء مع جامعة السلطان قابوس لما من شأنه أن يعود بالفائدة على الطلبة.

الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار مساعي الجامعة الرامية على تحقيق التواصل الدائم بينها وبين والجامعات العربية والدولية بهدف تعزيز التعاون المشترك وتطوير العملية التعليمية بما يخدم طلابنا في أرض الوطن.