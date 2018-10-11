51 شاحنة محملة بالبضائع تصل غزة من مصر

وصل قطاع غزة مساء أمس، 51 شاحنة مُحملة بالبضائع وغاز الطهي والاسمنت وبضائع أخرى، قادمة من مصر، عبر معبر رفح البري.
يشار إلى أن الأيام الماضية شهدت إدخال وقود من قبل الأمم المتحدة بدعم قطري، في إطار تخفيف الحصار عن قطاع غزة.
21:03 - 30 سبتمبر 2018
09:54 - 06 أكتوبر 2018
10:03 - 03 أكتوبر 2018
08:56 - 01 أكتوبر 2018
08:03 - 09 أكتوبر 2018
23:52 - 30 سبتمبر 2018
22:25 - 29 سبتمبر 2018
09:07 - 08 أكتوبر 2018
23:39 - 07 أكتوبر 2018
23:48 - 30 سبتمبر 2018
09:10 - 04 أكتوبر 2018
10:14 - 10 أكتوبر 2018
08:43 - 30 سبتمبر 2018
14:02 - 30 سبتمبر 2018
17:06 - 10 أكتوبر 2018
13:07 - 06 أكتوبر 2018
20:29 - 06 أكتوبر 2018
12:15 - 08 أكتوبر 2018
12:17 - 08 أكتوبر 2018
19:18 - 08 أكتوبر 2018
19:59 - 08 أكتوبر 2018
15:33 - 09 أكتوبر 2018
13:47 - 10 أكتوبر 2018
13:51 - 28 سبتمبر 2018
12:13 - 29 سبتمبر 2018
12:26 - 29 سبتمبر 2018
15:14 - 29 سبتمبر 2018
12:14 - 01 أكتوبر 2018
19:47 - 01 أكتوبر 2018
12:30 - 04 أكتوبر 2018
10:49 - 27 سبتمبر 2018
19:09 - 27 سبتمبر 2018
11:24 - 29 سبتمبر 2018
12:53 - 30 سبتمبر 2018
14:14 - 30 سبتمبر 2018
18:16 - 30 سبتمبر 2018
10:16 - 03 أكتوبر 2018
12:57 - 04 أكتوبر 2018
11:34 - 05 أكتوبر 2018
16:01 - 05 أكتوبر 2018
18:46 - 05 أكتوبر 2018
08:59 - 07 أكتوبر 2018
12:15 - 07 أكتوبر 2018
12:28 - 07 أكتوبر 2018
16:52 - 07 أكتوبر 2018