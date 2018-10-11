51 شاحنة محملة بالبضائع تصل غزة من مصر

وصل قطاع غزة مساء أمس، 51 شاحنة مُحملة بالبضائع وغاز الطهي والاسمنت وبضائع أخرى، قادمة من مصر، عبر معبر رفح البري.

يشار إلى أن الأيام الماضية شهدت إدخال وقود من قبل الأمم المتحدة بدعم قطري، في إطار تخفيف الحصار عن قطاع غزة.