نتنياهو يهاجم أردوغان ويبدي تشاؤمه من تحسن العلاقات

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الرئيس التركي، رجب طيب اوردوغان، وقال إنه يتخذ قرارات "غير معقولة".

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، أن نتنياهو، وصف أردوغان بالمتهور والديكتاتور، وعبر عن تشاؤمه من تحسن العلاقات التركية الإسرائيلية.

وأضاف نتنياهو "إن تركيا كانت ترغب في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، ولكن منذ طرد أنقرة للسفير الإسرائيلي، لا يوجد تنسيق أمني أو تعاون استخباراتي بين الجانبين.

وأضاف خلال لقائه بوزيري خارجية اليونان وقبرص في أيلول/ سبتمبر الماضي نتنياهو: "أن أردوغان يتخذ قرارات متهورة، وغير منطقية، ثم يصفني بأنني هتلر، بينما يبتعد النظام في تركيا عن الديموقراطية، منذ أن تولى هذا الديكتاتور الحكم بتركيا".

وأبدى نتنياهو قلقه من حصول تركيا على المنظمة الروسية للدفاع الجوي "اس400"، وطائرات "اف35" الأمريكية، كما عبر عن قلقه من استفادة الأطراف الثلاث (قبرص اليونان وإسرائيل) من غاز شرق المتوسط في ظل القوة التركية المتصاعدة.