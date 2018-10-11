الإعصار مايكل يضرب فلوريدا وتوقعات بدمار هائل

ضرب الإعصار مايكل ولاية فلوريدا شرق الولايات المتحدة كإعصار من الدرجة الرابعة حيث وصلت سرعة الرياح المصاحبة له 250 كيلومترا في الساعة.

وقالت وكالة مراقبة الأعاصير الأمريكية إن مركز الإعصار ضرب منطقة الساحل المكسيكي شمال غربي ولاية فلوريدا مساء الأربعاء.

وحذرت السلطات الأمريكية من احتمال تسبب مايكل في ارتفاع مدمر للأمواج ويط توقعات بأن يكون أسوأ عاصفة تشهدها المنطقة في التاريخ.

وطالبت السلطات مئات الآلاف من السكان بالرحيل فورا عن المنطقة لكن الكثيرين منهم لم يكن لديهم الوقت الكافي للامتثال.

من جانبه حذر حاكم ولاية فلوريدا ريك سكوت من أن الولاية قد تشهد دمارا كبيرا "يفوق الوصف"، مشيرا إلى أن الإعصار قد يكون الأسوأ في الولاية خلال الأعوام المئة الأخيرة.

ولقي 13 شخصا على الأقل مصرعهم في منطقة أمريكا الوسطى ومنها دول هندوراس ونيكاراغوا والسلفادور خلال نهاية الأسبوع الماضي بسبب الأحوال الجوية السيئة التي سببت انهيارات أرضية و سيول وفيضانات.

وفاجأ الإعصار مايكل الكثيرين بسبب تطوره السريع مع تقدمه شمالا فوق منطقة خليج المكسيك قبل أن يصل إلى شرق الولايات المتحدة مساء الأربعاء بقوة إعصار من الدرجة الرابعة.

وقال الوكالة الوطنية لمراقبة الأعاصير إن "الإعصار قد تتسبب في ارتفاع الأمواج إلى نحو 4 أمتار فوق مستواها الطبيعي في بعض المناطق".

وأعلن الرئيس دونالد ترامب حالة طوارئ في الولاية بكاملها مما يسمح بتوجيه مساعدات اتحادية لدعمها في مواجهة الإعصار.

ومن المتوقع أن يشق مايكل طريقه على الشريط الساحلي الأمريكي نحو الشمال ليضرب المناطق التي لازالت تعاني من آثار الإعصار فلورانس الذي ضرب الشهر المنصرم.