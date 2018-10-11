بحرية الاحتلال تعتقل صيادين شقيقين من بحر بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع

اعتقلت بحرية الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الخميس، صياديْن بعد استهداف قاربهما بوابل من النيران غرب منطقة الواحة غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفاد زكريا بكر، مسؤول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي، على صفحته، أن بحرية الاحتلال اعتقلت الصيادين صدام عبد الباري السلطان (24 عاما)، وشقيقه عدي (22 عاما)، وقامت بنقلهما إلى جهة مجهولة.

وأضاف بأن الصيادين تمكنوا من سحب "حسكتهم المجداف" وعليها آثار أعيرة نارية.

يذكر، أن بحرية الاحتلال تتعمد استهداف الصيادين ببحر قطاع غزة، إما بإطلاق النار المباشر عليهم، أو الاعتقال، مما يؤدي لإصابة واستشهاد عدد منهم بين الفينة والأخرى.