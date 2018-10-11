صحيفة تكشف: CIA كان يعلم بمخطط سعودي يهدف إلى  استدراج  خاشقجي

أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأربعاء بأنّ أجهزة الاستخبارات الأميركيّة كانت على عِلم بمخطّط سعودي يهدف إلى استدراج الصحافي جمال خاشقجي للقبض عليه.

وبحسب الصحيفة فإنّ خاشقجي أبدى أمام العديد من أصدقائه تشكيكه في عروض قد يكون مسؤولون سعوديون قدّموها إليه وبينها توفير الحماية له أو تقديم وظيفة حكومية رفيعة.

وأشارت الصحيفة إلى أنّه في حال ثبُت أيّ دور شخصي لوليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في ذلك، فإنّ هذا قد يُسبّب إحراجًا لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ونقلت الصحيفة التي يتعاون خاشقجي معها، عن مسؤولين أميركيّين لم تذكر أسماءهم قولهم إنّ مسؤولين سعوديّين سُمِعوا يُناقشون خطّة لاستدراج خاشقجي من ولاية فرجينيا الأميركية حيث يعيش والقيام باحتجازه.

غير أنّ روبرت بالادينو المتحدّث باسم الخارجية الأميركيّة قال في وقت سابق الأربعاء إنّ “الولايات المتحدة لم تكُن لديها معلومات مسبقة عن اختفاء جمال خاشقجي” أو عن تهديدات محتملة.