بنزيما يهاجم رئيس الاتحاد الفرنسي

شن اللاعب كريم بنزيما المحترف في ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، هجمومًا على رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لو جريه بعد التصريحات التي أدلى بها الأخير.

وصرح لو جريه، بأن بنزيما لن ينضم مرة أخرى لصفوف المنتخب الفرنسي بعد تراجع لياقته البدنية، مشيرًا إلى أن قضية نجم ريال مدريد وزميله السابق في الديوك، ماتيو فالبوينا، لم تنته، وشهدت فصلا جديدا الأسبوع الماضي.

وفي تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قال بنزيما " لو جريه أطلب منك أن تنساني، دعني وشأني من فضلك، فرنسا هي بطل العالم وهذا هو المهم، الأمور الأخرى عديمة الجدوى، وشكرًا لكم".

ولم ينضم بنزيما لصفوف المنتخب الفرنسي منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وتحديدًا منذ مباراة أرمينيا، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2015.