الاحتلال يعتقل ضابطين شمالي الضفة

اعتقل جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الأربعاء، عنصرين من الضابطة الجمركية الفلسطينية، في محافظة سلفيت، شمالي الضفة الغربية.

ونقلت وكالة "وفا"، عن مدير العلاقات العامة والإعلام في الضابطة الجمركية لؤي بني عودة، إن دورية للضابطة كانت تقوم بعملها في بلدة بديا، غرب سلفيت، الخاضعة للسيطرة الفلسطينية.

وأضاف: "خلال إيقاف الدورية الفلسطينية مركبة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية لفحصها والتأكد من أوراقها، فوجئت بمداهمة قوات إسرائيلية للمكان واعتقال اثنين من عناصرها".

وأوضح بني عودة أن المعتقلين هما: النقيب عمر عرجان، والرقيب فريد مقبل.

وعادة، تتواجد مركبات تحمل لوحات تسجيل "إسرائيلية" بمناطق خاضعة للسلطة الفلسطينية، تعود لفلسطينيين يحملون بطاقات هوية إسرائيلية.

في حين تتمكن الأجهزة الأمنية الفلسطينية أحيانا، من اكتشاف مركبات يقودها مستوطنون يهود، يتسللون للأراضي الفلسطينية، وتقوم بدورها بإخراجهم وتسليمهم للجانب الإسرائيلي.

ولم يصدر أي تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي حول سبب اعتقال الضابطين الفلسطينيين.