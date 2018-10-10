ترامب يتدخل لدى السعودية حول قضية خاشقجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه أجرى محادثات مع القيادة السعودية حول قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

وأشار ترامب، في تصريحات نقلتها وكالة أسوشيتد برس، إلى أنه طلب من السعوديين "تقديم إجابات" عن اختفاء خاشقجي.

واعتبر أن هذه القضية "مسألة مهمة جدا" بالنسبة له.

وأضاف "سنذهب حتى النهاية".

وقال ترامب، "لا أحد يعلم بالضبط ما حدث".

وأعرب عن أمله في "ألا يكون خاشقجي قد مات".

ووصف ترامب، الأمر بأنه "موقف سيء".

ولم يكشف الرئيس الأمريكي عن تفاصيل محادثاته أو مع من أجراها.

وذكر ترامب أنه تواصل مع خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز ودعاها إلى البيت الأبيض.

واختفى الصحفي السعودي الشهير بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، بتاريخ 2 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.

يذكر أن خطيبة خاشقجي، قالت في تصريح للصحفيين، إنها رافقته إلى أمام مبنى القنصلية السعودية بإسطنبول، وأن الأخير دخل المبنى ولم يخرج منه، فيما نفت القنصلية ذلك، وقالت إنّ خاشقجي زارها، لكنه غادرها بعد ذلك.

وكانت الخارجية التركية استدعت لأول مرة سفير الرياض لدى أنقرة، الأربعاء الماضي، أي بعد يوم من اختفاء خاشقجي، قبل أن تستدعيه للمرة الثانية، الأحد الماضي، للسبب ذاته.

كما طالب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مسؤولي القنصلية السعودية بإثبات خروج خاشقجي منها، بتقديم تسجيلات مصورة.

والسبت الماضي، أعلنت نيابة إسطنبول فتح تحقيق حول اختفاء خاشقجي.