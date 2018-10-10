البطش: الحلول الجزئية لغزة لن توقف مسيرات العودة

أكد خالد البطش عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار أن الحلول الجزئية للأزمات في قطاع غزة لن توقف مسيرات العودة، مشددا على ضرورة رفع الحصار كليا عن القطاع.

وقال البطش في تصريحات صحافية: لا يوجد أي تغيير على جدول فعاليات الهيئة الوطنية لمسيرة العودة بحيث ستستمر هذه المسيرات ولا مقايضة على تضحيات الجرحى والشهداء حتى تحقق أهدافها التي انطلقت من أجلها".

وحول ملف التهدئة، أضاف البطش "أن محادثات تثبت وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي مجمدة"، موضحا أن ما كان يبحث سابقا بالقاهرة هو ملفي المصالحة الفلسطينية وكسر الحصار عن القطاع.

داعيا جماهير شعبنا إلى المشاركة في فعالية جمعة "انتفاضة القدس"يوم الجمعة القادم على طول خط الهدنة عام 48.