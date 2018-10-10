خلال 24 ساعة.. آلاف الغزيين يتهافتون لشغل هذه الوظيفة!

15 خريج بكالوريوس إدارة أعمال، و7 من خريجي تكنلوجيا المعلومات، وأكثر من 3000 آخرين من شباب قطاع غزة تقدموا لوظيفة واحدة تم الإعلان عنها عبر صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

الصادم في الأمر عزيزي القارئ أن كل هؤلاء الشباب من خريجي البكالوريوس وغيرهم من خريجي الدراسات العليا تهافتوا لشغل وظيفة "عامل" داخل مخبر في مدينة غزة! أجل لا تستغرب فقد وصلت الحالة الاقتصادية إلى هذا الحد وأكثر.

رغم إعلان المخبز عن إيقاف استقبال الطلبات، إلا أن عددًا كبيرًا من العاطلين عن العمل في القطاع المحاصر منذ أكثر من 12 عامًا لا زالوا يرسلون الطلبات سواءً من خلال المنشور أو رسائل الصفحة، التي صُدم القائمون عليها من حجم المتقدمين.

المخبز الذي لم يتوقع كل هذا الإقبال على الوظيفة التي تعتبر "عادية" و"بسيطة"، نشر توضيحًا يقول فيه إنه خلال 24 ساعة فقط من نشر الإعلان، وصلتهم أكثر من 3000 طلب، لمواطنين تتراوح أعمارهم بين 18 – 49.

قد يبدو التوضيح عاديًا حين نعلم أن قطاع غزة الذي يقطنه أكثر من 2 مليون نسمة، تجاوزت فيه معدلات البطالة 55%، وبلغ عدد العاطلين عن العمل حوالي 230 ألف شخص، فيما تجاوزت معدلات البطالة والفقر المدقع 65%.

كما تجاوز عدد الاشخاص الذين يتلقون مساعدات إغاثية من "أونروا" والمؤسسات الإغاثية الدولية والعربية أكثر من مليون شخص بنسبة تصل إلى 60% من سكان قطاع غزة.







