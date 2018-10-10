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اللواء سليماني يعزي السيد نصر الله:"أم عماد" أدخلت الرعب إلى الكيان الصهيوني

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:03 - 10 أكتوبر 2018
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أبرق قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني إلى الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله معزياً بوفاة الحاجة أم عماد مغنية، وأردف قائلاً، "تلك الأم كانت مصدر فيض ورحمة، تلك الأم يجب أن تسمى بأم حزب الله".

وأشار سليماني إلى أن "أم عماد امرأة أسطورية دافعت عن الإسلام ولبنان والمقاومة وأدخلت الرعب والخوف إلى الكيان الصهيوني، ووهبت نفسها وعائلتها وأولادها قرباناً للإسلام ولبنان وكانت العين والأذن واللسان لهذا النهج".

وأكد قائد لواء قوة القدس أن "أم عماد ليست أمّاً لعماد وإخوته بل كانت أمّاً لكل شهداء لبنان ولم تتوانَ يوماً عن الدفاع عن المقاومة".
وختم سليماني بالقول "أعزي صاحب الحزن الأكبر السيد نصر الله والعائلة المملوءة بالشهداء "آل مغنية" والشعب اللبناني والمقاومة على هذا المُصاب الجلل".

 

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