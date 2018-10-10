"وكالة فلسطين اليوم" تحصل على توثيق رسمي على "الفيس بوك"

تمكنت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" من الحصول على توثيق رسمي على صفحة "الفيس بوك" بالعلامة الزرقاء، حيث يتم التعامل معها على أنها صفحة لمؤسسة رسمية.

وأوضح المهندس ابراهيم شقورة الذي عمل على مدار ثلاثة أشهر من أجل انجاز هذا العمل، أن توثيق صفحات "الفيس بوك" أو الحصول على الشارة الزرقاء هو أمر هام يحاول الكثيرون وخاصةً المشاهير الوصول إليه لكي تكون صفحاتهم على "الفيس بوك" مميزة ولا يستطيع أي شخص انتحال شخصيتهم.

وأضاف، أنه بجانب هذه الميزة الهامة هناك العديد من المميزات التي تجعل الكثيرون يبحثون عن هذه الخاصية لكي يقومون بتفعيلها خاصة أن الصفحات الموثقة يكون لها أنظمة وخصائص خاصة متوفرة على أجهزة آبل ولكنها غير متاحة حتى الآن على أنظمة أندرويد.

وتابع، أن فائدة العلامة الزرقاء والتوثيق أولا إثبات أن هذه الصفحة تتبع لجهة رسمية أو شخصية مشهورة وبالتالي تعطي الثقة لمتصفحي الصفحة، أن هذه الصفحة هي صفحة الوكالة الإخبارية الرسمية وفي نفس الوقت تعطي صاحب الصفحة أي المؤسسة ضماناً بعدم لانتحال شخصية وبالتالي أي تصريح يخرج من الصفحة فهو تصريح من الجهة الرسمية التي تتبع لها.

كما بين شقورة، أن التوثيق يوفر لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نوعاً من الأمان حيث يساعد التوثيق على عدم حظر الصفحة أو حذفها ويسهل استرجاعها إذا تم اختراقها بأي شكل من الأشكال.

كما أن توثيق الوكالة وفق شقورة يؤكد إثبات ملكيتها للصفحة وبالتالي ما ينشر عبر موقعها ينشر الآن عبر فيسبوك بشكل رسمي من خلال إثبات ملكيتها لتلك الصفحة وبالتالي زيادة في الجمهور المستهدف، وقدرة أكثر على الانتشار.