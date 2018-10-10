مهجة القدس: الحكم على أسير من غزة بالسجن عامين

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم الأربعاء؛ أن محكمة بئر السبع الصهيونية أصدرت حكماً بحق الأسير محمد نعمان مراد مقداد (33 عاماً)؛ من حي تل السلطان بمدينة رفح جنوب قطاع غزة بالسجن الفعلي لمدة عامين.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 12/03/2018م أثناء عمله على مركب صيد قبالة ساحل رفح، ووجهت له سلطات الاحتلال تهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكر أن الأسير محمد مقداد ولد بتاريخ 18/09/1985م؛ وهو متزوج ولديه أربعة أطفال، ويقبع حالياً في سجن نفحة.