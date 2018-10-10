هل يتضمن اتفاق إدخال الوقود لغزة "وقف" مسيرة العودة؟

كشفت الاذاعة العبري التابعة لجيش الاحتلال، صباح اليوم الأربعا ان اتفاق ادخال الوقود الممول قطريا الى غزة والذي صاغه قادة من جهاز الموساد في الدوحة يتضمن شروطا اخرى لم يتم الاعلان عنها.

وقال مراسل الاذاعة "جاكي خوري"، إن الاتفاق ينص على وقف المسيرات واعمال العنف فيها اضافة الى وقف البالونات الحارقة بصورة نهائية مقابل زيادة الكهرباء الى ثماني ساعات يوميا بدلا من اربع حاليا.

وكانت مصادر اسرائيلية تحدثت في وقت سابق عن ان تدخل الامين العام للامم المتحدة غوتيرس جاء بطلب اسرائيلي ومن المنسق الاممي ميلادنوف لعدم افشال صفقة ادخال الوقود القطري الى غزة والتي من شانها ان تخفف التوتر وتمنع التصعيد في انتظار نجاح محادثات القاهرة للمصالحة بين فتح وحماس.

وكان موقع قناة شبكة "كان" العبرية، كشفت مساء امس الثلاثاء، عن أن الموساد الإسرائيلي هو الذي وافق على إدخال الوقود القطري لقطاع غزة.