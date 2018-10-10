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سلطات الاحتلال تصادق على إضافة 8 وحدات استيطانية جديدة جنوب بيت لحم

  • فلسطين اليوم - بيت لحم
  • 10:48 - 10 أكتوبر 2018
مخطط استيطاني مخطط استيطاني
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صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على إضافة 8 وحدات استيطانية جديدة في مستوطنة "مجدال عوز" القريبة من بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم.

وأفاد مدير عام هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لـــــ"وفا"، بأن سلطات الاحتلال أعلنت مصادقتها على إضافة 8 وحدات استيطانية في المستوطنة المذكورة، مشيرا الى وجود موافقة في الوقت الحالي دون المصادقة على إضافة (600) وحدة استيطانية أخرى في المستوطنة ذاتها مستقبلا.

واكد بريجية ان هذا الاجراء الاستيطاني يأتي ضمن "تسمين" المستوطنات الصغيرة في اطار تجمع مستوطنة "غوش عصيون " جنوبا.

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