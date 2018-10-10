حماس تكشف عن خطوات أخرى ستتبع إدخال الوقود القطري

أكدت حركة حماس، اليوم الأربعاء، أن إدخال الوقود لمحطة الكهرباء في غزة خطوة أولى للتخفيف من أزمات القطاع، مشيرة إلى أن "خطوات أخرى ستتبعها".

وقال المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع في تغريدة عبر تويتر، إن هذه الخطوات ستأتي " سواء وافقت السلطة الفلسطينية أو لم توافق، مضيفا أن "تصريحات قياداتها يؤكد فشل محاولاتهم خنق غزة وتركيع أهلها".

ودعا القانوع الفلسطينيين للمشاركة الواسعة في جمعة انتفاضة القدس للضغط على الاحتلال للنزول لمطالب شعبنا ورفع الحصار كاملاً عن غزة.

تجدر الإشارة إلى أن شاحنات محملة بالوقود دخلت صباح أمس الثلاثاء إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم من خلال آلية الأمم المتحدة.

وبحسب الأمم المتحدة فقد دخل أمس إلى غزة شاحنتي وقود على متنهما 35.000 لتر وقود لصالح محطة توليد الكهرباء.

ومن المتوقع أن يدخل قطاع غزة 7 شاحنات وقود اليوم الأربعاء.