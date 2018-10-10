"الكابينت" يجتمع اليوم لمناقشة الوضع في غزة

ذكر موقع "والا" العبري، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت"، سيعقد اجتماعاً، صباح اليومالأربعاء.

وقال الموقع، إن المجلس سيناقش في اجتماعه الوضع في قطاع غزة، عقب التوتر الذي ساد في المنطقة الجنوبية أمس الاثنين.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد اجتمع للمرة الأولى بالرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في منزله بالقدس، لمناقشة القضايا البارزة.

وقال موقع صحيفة "معاريف" العبرية، إن نتنياهو أجرى اللقاء الأول مع ريفلين، لإطلاعه على آخر المستجدات الساخنة، بما في ذلك التوتر مع حركة حماس في الجنوب، وسوريا وروسيا في الشمال.

وفي سياق متصل، قال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن محافظ "بنك إسرائيل" الجديد، "إننا نحاول إيجاد حل يعيد الهدوء والأمن لمستوطنات غلاف غزة".

يُشار أيضاً إلى أن السلطات الإسرائيلية، بدأت اليوم الثلاثاء، ضخ كميات من الوقود الخاصة بمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة بدعم قطري.

ونقل مراسل قناة "كان" العبرية، غال بيرغر، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن عملية ضخ الوقود القطري تمت من خلال الأمم المتحدة وهي ستشرف على الشاحنات حتى وصولها إلى وجهتها.