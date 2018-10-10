السلطات المصرية تعتقل صيادين قبالة بحر رفح

فقدت صباح اليوم الأربعاء، آثار صيادين كانا يعملان في بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقد أوضح نزار عياش نقيب الصيادين لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الصيادين إبراهيم موسى عدوان (25 عاماً) وسامي موسى عدوان (22 عاماً) فقدا منذ أمس المغرب في بحر مدينة رفح ولم يخرجا حتى صباح اليوم.

وفيما بعد، أعلنت نقابة الصيادين أن السلطات المصرية هي من اعتقلت الصيادين عدوان، خلال عملهم في قاربهم في بحر رفح.

وفي ذات السياق، أطلقت بحرية الاحتلال النار تجاه قارب غرب بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأكد عياش، أن إطلاق النار نحو قوارب الصيد باتت بشكل يومي.