وزارة التعليم تطلق دروساً مصورة في منهاج الثانوية العامة الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة أنها ستطلق قريباً دروساً تعليمية مصورة( صوت وصورة) في منهاج الثانوية العامة الجديد وبثها عبر موقع روافد التعليميwww.rawafed.edu.ps , وذلك في إنجاز يعد الأول من نوعه في هذا المجال.

وأوضح مدير عام العلاقات الدولية والعامة بالوزارة معتصم الميناوي أن هذه الدروس تتمثل في حلقات فيديو متسلسة للمواد الدراسية في المنهاج تشتمل على شرح واف وتقديم باقة أسئلة وتدريبات متنوعة مع حلولها، وبإمكان الطلبة في جميع أنحاء الوطن الدخول إلى الموقع والاطلاع على الدروس وتحميلها إضافة إلى امكانية التفاعل وإرسال الاستفسارات وتلقي الإجابات حولها.

وبين أن هذه الدروس يُقدمها نخبه من المعلمين الأكفاء داخل استديو مجهز يتبع إذاعة صوت التربية والتعليم قامت الوزارة بتصميمه لهذا الشأن ، وتخضع الدروس لتقييم شامل من قبل لجان متخصصة في الوزارة قبل البث لضمان أن تكون دروساً عالية الجودة في صميم المنهاج وتقدم الفائدة العلمية المناسبة.

ولفت الميناوي إلى أن الدروس المصورة جاءت ضمن خطط الوزارة لتطوير العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها ورفع المستوى التحصيلي للطلبة منسجمة مع رؤية الوزارة لاستثمار الإعلام الجديد والمستحدثات العصرية في العملية التعليمية.