حملة اعتقالات تطال 21 مواطناً في الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، من مناطق متفرقة من الضفة الغربية، 21 مواطناً على الأقل، بينهم 14 مواطناً من محافظة طولكرم وحدها.

فيما يلي أسماء المعتقلين:

١. السيدة ماجدة التيني- طولكرم

٢. ربيع محمد أبو ربيعة- طولكرم

٣. كمال البدو- طولكرم

٤. محمود البدو- طولكرم

٥. سليمان عزام أبو شيخة- طولكرم

٦. حسان عزام أبو شيخة- طولكرم

٧. طارق زيد- طولكرم

٨. نائل عويص- طولكرم

٩. أحمد قوزح- طولكرم

١٠. أوس عبيد- طولكرم

١١. كرم مروان دحيلية- طولكرم

١٢. محمد أحمد دحيلية- طولكرم

١٣. معاذ محمد دحيلية- طولكرم

١٤. محمد عماد ناقوري- طولكرم

١٥. يحيى السمحان- نابلس

١٦. محمد الشخشير- نابلس

١٧. براء لؤي يوسف- باقة الحطب قرب قلقيلية

١٨. ليث سامي عواد- أبو ديس شرق القدس

١٩. عمرو صادم الصليبي- بيت أمر شمال الخليل

٢٠. سياف إبراهيم عصافرة- بيت كاحل غرب الخليل

٢١. يزن أحمد عصافرة- بيت كاحل