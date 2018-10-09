تحذير من تناول القهوة سريعة الذوبان!

يحذر الأطباء من أن القهوة سريعة الذوبان وسهلة التحضير وخاصة التي على شكل مسحوق، يمكن أن تكون سببا في مشكلات صحية.

وهناك عدة أنواع من القهوة سريعة الذوبان، أقلها خطورة على الصحة تلك التي تتكون من حبوب القهوة المعالجة باستخدام تكنولوجيا خاصة، تتضمن ترسيب حبوب القهوة ومن ثم تجميدها وتبخيرها وتجفيفها. وتسمح هذه الطريقة بالحفاظ على رائحة القهوة ولونها ومذاقها كقهوة طبيعية.

أما مسحوق القهوة، فيحتوي على شعير ونبات الهندباء البرية وأصباغ ومواد أخرى غير مفيدة للجسم. لذلك، يحذر الخبراء من أن تناول مثل هذه القهوة يمكن أن يسبب مشكلات في وظيفة الجهاز الهضمي.

أما القهوة التي على شكل حبيبات صغيرة كروية الشكل، فيعتبرها الخبراء خطرة أيضا، لأنها مصنوعة من مسحوق القهوة المعالج بالبخار، وهذا بحسب الخبراء يقضي على فوائد حبوب القهوة، علاوة على ذلك، يضاف لهذا النوع من القهوة زيت القهوة ومواد معطرة.

ويؤكد الخبراء على أن تناول القهوة سريعة الذوبان بانتظام، يمكن أن يصبح عاملا في اضطراب هرموني، لأنه حسب رأيهم، فإن هذه القهوة تحتوي على "حوالي مئة مركب مختلف، تشكل خطورة حقيقية على الصحة".