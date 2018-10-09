الأمم المتحدة: 7 شاحنات وقود لغزة غداً و15 أخرى يومياً

أعلن الناطق باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك "، مساء اليوم الثلاثاء، أن سبع شاحنات محملة بالوقود القطري ستدخل لقطاع غزة بعد أن دخلت اليوم شاحنتين عبر كرم أبو سالم. وفق ما نشرته القناة العبرية الثانية.

وقال دوجاريك، إن عدد الشاحنات المحملة بالوقود سيزداد تدريجياً ليبلغ 15 شاحنة يومياً حتى نهاية الشهر الجاري.

وأعرب امين عام الامم المتحدة انطونيو غوتريش، تقديره لدولة قطر التي تبرعت بـ(60مليون) دولار وسمحت بنقل الوقود لغزة للأشهر المقبلة.

وقال مدير معبر كرم أبو سالم نظمي مهنا، بان الشاحنات وصلت للمعبر عبر مصر وهي تحمل 200 ألف لتر من ضمن الـ10 مليون لتر من الوقود القطري الموجود في ميناء السويس.

وبدأت صباح اليوم الثلاثاء عملية ضخ الوقود القطري لمحطة كهرباء غزة عبر معبر كرم أبو سالم بآلية الأمم المتحدة.