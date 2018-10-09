حماس: الوقود القطري جاء نتيجة لتخلي السلطة عن قطاع غزة

دعا المتحدث باسم حركة "حماس" حازم قاسم، السلطة الفلسطينية الثلاثاء، للقيام بواجباتها في قطاع غزة، وقبلها رفع العقوبات عن أهالي القطاع، في تعليقه على ردود فعل السلطة على دخول الوقود القطري إلى محطة توليد كهرباء قطاع غزة.

وقال قاسم في تصريح لـه، إن دخول الوقود القطري عبر الأمم المتحدة، كان بسبب الفراغ الذي تركته السلطة الفلسطينية بتخليها عن واجباتها في قطاع غزة، بل وفرضها عقوبات على أهالي القطاع.

وبيّن قاسم أن تزويد قطر لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة بالوقود، يهدف لإحداث تحسن جزئي للكهرباء في غزة.

يذكر أن شاحنات محملة بالوقود القطري، وبالتنسيق والمتابعة من الأمم المتحدة، دخلت صباح الثلاثاء إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.