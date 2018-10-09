المندوب ""الاسرائيلي"" يشكر هايلي على دعمها

قدم داني دانون، المندوب "الإسرائيلي" الدائم لدى الأمم المتحدة، الشكر لنظيرته الأمريكية نيكي هايلي، على دعمها لـ "إسرائيل"، طوال فترة عملها في المجلس الأممي.

ونشر السفير "الإسرائيلي" في الأمم المتحدة، داني دانون، تغريدة جديدة له على حسابه الشخصي على "تويتر"، مساء اليوم، تعليقاً على تقديم هايلي استقالتها من منصبها الأممي، وقدم لها الشكر العميق على مساعدتها لـ "إسرائيل" في الأمم المتحدة.

قال دانون في تغريدته:"نيكي هايلي، شكرا لكن نشكرك على تمثيل القيم المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة، شكرا على دعمك لإسرائيل، وعلى تغييرك لموقف إسرائيل في الأمم المتحدة، وشكرا على الصداقة الوطيدة، وستبقين دوما صديقة حقيقية لإسرائيل".