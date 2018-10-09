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المفتي: غدا الأربعاء الأول من شهر صفر لعام 1440هـ

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:19 - 09 أكتوبر 2018
المفتي: غدا الأربعاء الأول من شهر صفر لعام 1440هـ المفتي: غدا الأربعاء الأول من شهر صفر لعام 1440هـ
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أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، أن يوم غد الأربعاء 10/10/2018م، هو الأول من شهر صفر لعام 1440هــ.

ودعا المفتي، الله عز وجل ان يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

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