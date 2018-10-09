المفتي: غدا الأربعاء الأول من شهر صفر لعام 1440هـ

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، أن يوم غد الأربعاء 10/10/2018م، هو الأول من شهر صفر لعام 1440هــ.

ودعا المفتي، الله عز وجل ان يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.