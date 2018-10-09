"أمريكا" تعلّق على الخطوة القطرية بضخ الوقود لغزةّ!

علق جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، على بدء ضخ الوقود القطري لمحطة كهرباء غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري؛ بآلية الأمم المتحدة.

وقال غرينبلات : "تشكر الولايات المتحدة، قطر على مساهمتها في توفير كهرباء إضافية لغزة خلال الفترة المقبلة".

وأضاف : "تقدر الولايات المتحدة جهود الأمم المتحدة ومصر وقطر وإسرائيل لتخفيف الوضع الإنساني في غزة والجهود المبذولة لتحقيق هدف وقف إطلاق نار دائم".

وبدأت صباح اليوم الثلاثاء عملية ضخ الوقود القطري لمحطة كهرباء غزة عبر معبر كرم أبو سالم بآلية الأمم المتحدة.