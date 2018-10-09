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3 اصابات برصاص الاحتلال شرق دير البلح

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:05 - 09 أكتوبر 2018
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أصيب ثلاثة مواطنين بجروح، مساء اليوم الثلاثاء، بعد أن استهدف جنود الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص الحي، مجموعة من المواطنين قرب السياج الحدودي شرق مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال المتواجدة خلف السواتر الترابية على الشريط الحدودي شرق دير البلح، أطلقت الرصاص الحي على مجموعة من المواطنين، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بجروح، نقلوا على إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة لتلقي العلاج، وحالتهم وصفت بالمتوسطة.

وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوميا استهداف المواطنين، الذين يقتربون من المناطق الحدودية شرق وشمال غزة.

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