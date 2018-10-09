مستشفيات الضفة تستقبل 9 وفود طبية متخصصة خلال أكتوبر الجاري

أعلنت وزارة الصحة أن 9 وفود طبية متخصصة، تضم 51 طبيباً، سيعملون خلال شهر تشرين أول/أكتوبر الجاري في المستشفيات الحكومية بالضفة الغربية.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن وحدة التعاون الدولي أجرت كافة الترتيبات اللازمة لاستقبال هذه الفرق الطبية، وذلك بالتعاون مع جمعية إغاثة أطفال فلسطين ومؤسسة "Hummer Forum".

وأوضحت الوزارة أن من بين الوفود الطبية، وفد ألماني متخصص بجراحة الأطفال والوجه والفكين برئاسة الدكتور وليد عياد، وطاقم مكون من كبار الاخصائيين في جراحة الأطفال والجراحة العامة والتجميل واثنين من التمريض، وسيعمل الفريق في مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، خلال الفترة من 19-26 من الشهر الجاري.

ومن بين الوفود كذلك فريق طبي مكسيكي إكوادوري أميركي متخصص في مجال جراحة الوجه والفكين برئاسة الدكتور خالد أبو غزالة، ويتكون من 20 أخصائياً في الجراحة التجميلية والوجه والفكين والتخدير والتمريض، ومعالجي النطق، وسيتوزع عملهم على ثلاثة مستشفيات (مستشفى رفيديا، مستشفى طولكرم، ومستشفى الخليل الحكومي)، خلال الفترة ذاتها.

وأشارت إلى أن وفداً آخر من جمهورية تشيلي متخصص في جراحة العظام برئاسة اخصائية جراحة العظام الدكتورة فيرونيكا أبالا، وعضوية اثنين من أخصائيي جراحة العظام وأخصائي تخدير، وسيعمل الفريق في مستشفى الخليل الحكومي خلال الفترة ما بين 15 إلى 19 من الشهر الجاري، إضافة إلى مستشفى جنين الحكومي في الفترة ما بين 20 إلى 25 من الشهر الجاري.

وقالت الوزارة في بيانها إلى أن وفداً طبيباً أميركياً متخصصا في جراحة عظام الأطفال برئاسة أخصائية جراحة عظام الأطفال الدكتورة آنا فارجان، إضافة إلى فريق إسباني متخصص في جراحة قلب الأطفال برئاسة البروفيسور بيكتور باوتيستا، يرافقه طاقم كامل مكون من جراح قلب وأخصائي أمراض قلب وإخصائي تخدير وأخصائي عناية حثيثة أطفال، وأخصائي مضخة وممرضة تخدير وممرض عمليات، و3 ممرضات عناية حثيثة، وسيعمل في مجمع فلسطين الطبي برام الله خلال الفترة ما بين 19 و 26 أكتوبر الجاري.

وتابعت الوزارة في بيانها أن فريقاً آخر من إيطاليا متخصص في مجال النسائية والتوليد برئاسة الدكتور ماوريزو جويدو يرافقه اثنين من أخصائيي النسائية والتوليد وممرضة، سيعمل في مستشفى بيت جالا الحكومي خلال الفترة ما بين 10- 13 من الشهر الجاري، بعد أن أنهى عمله في مستشفى جنين الحكومي من 4 إلى 9 من الشهر الجاري.

وقالت الوزارة إن على المهتمين بالاستفادة من خدمات هذه الوفود مراجعة المستشفيات الحكومية المذكورة من الساعة الـ8 إلى الثالثة ظهراً قبل تواريخ بدء عمل الوفود.

وخلال العلام الماضي استفاد أكثر من 6500 مريضا من خدمات 160 وفداً طبياً، حيث تم اجراء حوالي 2500 عملية جراحية من قبل الفرق الطبية الدولية في مشافي وزارة الصحة الفلسطينية بالضفة الغربية.