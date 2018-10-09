حماس: حكومة الحمد الله لم تعد مؤهلة لإدارة الشأن الفلسطيني

قال الناطق باسم "حماس" فوزي برهوم إن ما ورد في بيان حكومة الحمد الله في جلسة الثلاثاء 9/10/2018م والخاص بقطاع غزة تحديداً "تكرار لسياسة الكذب والخداع الذي تمارسه هذه الحكومة للرأي العام".

وأضاف برهوم في تصريح صحفي أن "الحكومة تحاول التغطية على دورها الأساسي في حصار قطاع غزة والتلذذ على عذابات أهلنا في القطاع وتحريض الاحتلال على استمرار الحصار".

ونوه إلى أن "دور الحكومة اللامسؤول في التعامل مع مبادرات إيجاد حلول لمشاكل قطاع غزة وتهديداتها لشركات نقل وقود المنحة القطرية أكبر دليل على دورها المشين في ضرب عوامل ومقومات صمود أبناء شعبنا في مواجهة مخططات الاحتلال".

وأكد برهوم أن "حكومة الحمد الله لم تعد مؤهلة وطنياً ولا مهنياً في إدارة الشأن الفلسطيني ولم تعد أمينة على مقدرات شعبن"ا.

وشدد على أن الحل الأمثل هو في تشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم بواجباتها كافة في خدمة كل أبناء شعبنا على حدٍ سواء.

للإطلاع على بيان الحكومة: مـــن هُنـــا