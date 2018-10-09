نتنياهو: لست مستعدا لبقاء الوضع على ما هو عليه في غزة

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "لست مستعداً أن يبقى الوضع على ما هو عليه في قطاع غزة، فأنا أحاول إيجاد حل يعيد الهدوء لجنوب إسرائيل".

وأضاف نتنياهو في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن "إسرائيل تعمل للتخفيف عن سكان قطاع غزة لمنع وقوع تصعيد أمني، ونحاول إيجاد حل يعيد الهدوء والأمن لغلاف غزة، وأدرك أن الجانب الفلسطيني يعلم أن الفلسطينيين سيدفعون ثمناً باهضاً في حال اندلاع أي مواجهة".

وفي سياق منفصل قال: "لا أعتقد بأن سيتم تقديم لائحة اتهام ضدي بما يتعلق بقضايا الفساد".

وتابع: "لا توجد علاقة بين موعد الانتخابات والتحقيقات الدائرة، ونحن تعتقد أنه في نهاية العام الجاري ستجري انتخابات، لكن دون المساس بالاستقرار الداخلي، وإن لم تحل قضية التجنيد سنذهب للانتخابات".

وتعقيباً على عملية "بركان" البطولية رجَّح نتنياهو اعتقال المنفذ خلال وقت قصير.