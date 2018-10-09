آلية السفر عبر معبر رفح غدا الأربعاء

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة عن آلية السفر عبر معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر غدًا الأربعاء.

وقالت الوزارة اليوم الثلاثاء، إن السفر غدًا سيكون للمتبقي من الحافلة الثالثة من كشف (10/4)، والحافلتين الرابعة والخامسة حتى الرقم (50).

ودعت المسافرين المذكورين للتواجد الساعة 6:00 صباحًا بصالة أبو يوسف النجار بخان يونس جنوبي القطاع، واصطحاب أمتعتهم للسفر، واصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين، إضافة لإحضار وكالة رسمية للأبناء المرفقين مع أمهاتهم من آبائهم أو وكلائهم؛ حتى يتمّ السماح لهم بالسفر.

وفتحت السلطات المصرية معبر رفح 127 يومًا منذ بدء العام الجاري، وأغلقته 150 يومًا، فيما ينتظر نحو 30 ألف فلسطيني من القطاع السفر لحاجات إنسانية ماسة.

وشهد عمل المعبر تحسنًا ملحوظًا منذ منتصف مايو الماضي، إذ باتت السلطات المصرية تفتحه بشكل شبه يومي.

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