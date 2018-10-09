الصحة تغلق مخبزا في الخليل للمرة الثانية

أغلقت مديرية صحة الخليل، اليوم الثلاثاء، مخبزا في مدينة الخليل لانعدام الشروط الصحيّة والبيئيّة فيه، للمرة الثانية، حيث أغلق سابقا لحين تصويب أوضاعه، إلا أنه لم يلتزم بتطبيقها.

وأجرت طواقم صحّة البيئة في المديرية بالتعاون مع الضابطة الجمركية، جولة تفتيشيّة على المخبز لتفقد كافة الشروط الصحيّة والبيئية بداخله، حيث جرى إغلاقه، وإتلاف المواد الغذائية منتهيّة الصلاحية التي بداخله، وتحويل ملف الإغلاق لنيابة الجرائم الاقتصادية.

وأهابت الوزارة بأصحاب جميع المنشآت الغذائية للالتزام بالتراخيص اللازمة للعمل وبالشروط الصحيّة والبيئية.