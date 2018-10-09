عباس: ملتزمون بتحقيق المصالحة برعاية مصرية ونرفض مشاريع الانقسام

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس التزامه بتحقيق المصالحة الوطنية التي ترعاها مصر لتنفيذ اتفاق القاهرة الذي وقع يوم 12/10/2017 لإنهاء الانقسام، مشدداً على الرفض الكامل لأية مشاريع تعمل على استمرار الانفصال.

وقال الرئيس عباس، خلال تلقيه اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء “إنه ملتزم بالعمل السياسي، وعدم رفض المفاوضات، إلا أنها يجب ان تكون مبنية على حل الدولتين على حدود العام 1967، وقرارات الشرعية الدولية، ومن خلال آلية دولية متعددة الاطراف مثل 5+1”.

بدورها، أطلعت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل الرئيس عباس على نتائج لقاءاتها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدة موقف بلادها والاتحاد الأوروبي الداعم لتحقيق السلام وفق حل الدولتين.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم دعما كبيرا إلى “الأونروا” من أجل أن تستمر في دورها المنوط بها من قبل الأمم المتحدة، معربةً عن قلقها من الاوضاع في قطاع غزة.