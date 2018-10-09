شجر سلفيت لم يسلم من "جنون" المستوطنين

اقتلع مستوطنون، صباح اليوم الثلاثاء، 39 شجرة زيتون وشجرة لوز، في أراضي قرية بروقين غرب سلفيت.

وأفاد رئيس بلدية بروقين بشير سلامة لـ"وفا"، بأن مستوطنين قاموا باقتلاع أشجار الزيتون واللوز في الأرض الواقعة شمال غرب البلدة، بالقرب من مستوطنة "بروخين" على الطريق الالتفافي (446)، تعود للمزارع جمال عثمان سلامة.

وذكر المزارع سلامة لـ"وفا"، أن المستوطنين حرقوا في العام 2011 (200) شجرة زيتون، وفي العام الماضي تعرض ما يقارب 40 عرق زيتون إلى التجريف، خلال توصيل شبكة مياه للمستوطنات المقامة على أراضي القرية.

يشار أنه ومنذ مطلع العام أقدم المستوطنون على حرق واقتلاع حوالي 5000 شجرة، معظمها أشجار زيتون.