وزير الصحة يشن هجوماً لاذعاً على حماس بخصوص الإيرادات

قال وزير الصحةفي الحكومة الفلسطينية جواد عواد :" إن وزارة الصحة تقوم بواجبها الكامل تجاه أهلنا في قطاع غزة، فنحن من حافظ على المعايير الصحية في غزة، وحافظنا على هذا القطاع من عدم الانهيار"، موضحاً أن الوزارة تدفع فاتورة دائرة العلاج الخارجي للقطاع والتي بلغت قيمتها العام الماضي 360 مليون شيقل.

وأشار عواد في حديث لبرنامج " ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين إلى أنَّ برنامج التطعيم الذي يغطي نسبة 100%، ما أدى إلى تدني الأمراض في فلسطين، وتوفر تطعيمات مكلفة جداً وغير موجودة في بعض الدول الغنية، وقال: "إن برنامج التطعيم لا يقتصر على المستشفيات والمراكز الحكومية بل تزود وكالة الغوث بالتطعيمات، للحفاظ على المعايير الصحية في غزة".

ولفت إلى تسيير القاطرات المحملة بالأدوية والمستلزمات الطبية لأهلنا في القطاع وبشكل دوري، موضحاً أنه عندما يحصل نقص في الأدوية في غزة يقومون بتحويله إلى دائرة شراء الخدمة، ونقوم بتحويله خارج مراكز وزارة الصحة، وفي حال حصول نقص في الأدوية في غزة يرافقه ايضاً نقص في الضفة الغربية، ونسبة توفر الأدوية في فلسطين تصل إلى نحو 98%..

وأكد عواد عدم تلقي أية إيرادات في قطاع غزة، مذكراً بقرار الرئيس قبل أعوام بإعفاء أهلنا في قطاع غزة من رسوم التأمين الصحي، أو أية رسوم تؤخذ، إلا أن "حماس" تتقاضى الرسوم من المواطنين"، مشيراً إلى ارسال شبكات للقلب مجانية للقطاع.