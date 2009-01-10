مجزرة توقع سبعة شهداء من عائلة واحدة في جباليا والغارات تتوالي

فلسطين اليوم - جباليا

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبيل ظهر اليوم السبت، مجزرة جديدة بحق عائلة في بلدة جباليا، حيث قتلت سبعة من أفراد هذه العائلة، وأصابت عدداً آخر بجراح، بعد قصف منزلهم بقذائف المدفعية الحربية.

وقال مراسلنا"، إنّ المدفعية الاسرائيلية قصفت منزل المواطن جودت عبد ربه في بلدة جباليا، شمالي قطاع غزة، وقتلت سبعة من أفراد الأسرة، بينهم نساء وأطفال.

وأفادت مصادر طبية أنّ سبعة شهداء من هذه العائلة وصلوا إلى مشفى كمال عدوان ببيت لاهيا، كما وصل برفقتهم عدد من الجرحى.

كما أطلقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي صاروخاً وسط سوق مخيم جباليا، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بجراح.

وواصل الطيران الحربي الإسرائيلي، في غضون ذلك غاراته على أنحاء متفرقة من قطاع غزة، فقصف عدة أهداف شرقي مدينة غزة، ومخيم النصيرات وسط القطاع.