طبيلة: تعرفة جديدة لأجور المواصلات في الضفة والتنفيذ فوري

أقر وزير النقل والمواصلات المهندس سميح طبيلة تعرفة جديدة لأجور المواصلات (الحافلات، والصالون العمومي ) في المحافظات الشمالية، على أن يبدأ العمل بها فعليا اليوم الثلاثاء.

وأكد الوزير طبيلة في تصريح صحفي، أن إقرار واعتماد التسعير الجديدة جاء في إطار الجهود المشتركة مع نقابة عمال النقل بفلسطين، ونقابة أصحاب شركات الباصات العامة، مشيرا الى أن الوزارة قد اتخذت هذا القرار بعد دراسات معمقة ومستفيضة شملت كافة الجوانب ذات الصلة، وأخذت بعين الإعتبار مجمل العوامل المؤثرة في تحديد التسعير، والزيارات الميدانية للعديد من مواقع مجمعات التكسي والحافلات والإستماع لهموم السائقين واحتياجاتهم، وبما يضمن تحقيق التوازن المنشود ما بين المصالح المشتركة للسائقين وللمواطنين على حد سواء.

وأضاف: لا نألو جهدا في متابعة ومراقبة كافة المستجدات التي تطرأ على واقع قطاع النقل والمواصلات، وأن العمل حثيث من قبل الطواقم العاملة بالوزارة للنهوض بهذا القطاع، وسعينا مستمر لخلق التوازنات المطلوبه في ضوء الخدمات المقدمة لمختلف شرائح المجتمع الفلسطيني.

كما دعا الوزير جميع السائقين والمواطنين الإلتزام بما جاء بالتسعيرة الجديدة، مؤكدا أن الوزارة ستقوم ومن خلال دوريات السلامة على الطرق التابعة لها وبالتنسيق مع شرطة المرور بمتابعة ومراقبة التزام الجميع بها.