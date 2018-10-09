"إسرائيل" تتخوف من خطف جنود على الحدود

قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن الشبان الفلسطينيين تمكنوا من الاقتراب من الشريط الأمني بمسافة 300 متر الذي كان يمنع على الفلسطينيين الاقتراب منه.

وقال المحلل يوسي يهوشع في صحيفة "يديعوت": منذ زمن قريب كان هناك شريط أمني بمسافة 300متر يفصل الجيش ويمنع على الفلسطينيين الاقتراب أقل من ذلك على حدود قطاع غزة.

وأضاف يهوشع أن هذه المسافة لم تعد موجودة بسبب إقدام الشبان الفلسطينيين ونشاطهم المتكرر قرب السياج.

وحذر يهوشع من أنه إذا لم يستعيد الجيش هذا الواقع ويعيد المسافة فإنها فقط مسألة وقت قبل تسلل الشبان الفلسطينيين إلى أحد المستوطنات أو اختطاف جندي.