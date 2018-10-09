جامعة الأقصى تستقبل رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة في التعليم

أكد رئيس جامعة الأقصى د. كمال العبد الشرافي أن الجامعة تشهد حالة من الاستقرار، والتطور في البرامج الأكاديمية، وفي الكادرين الأكاديمي والإداري.

وأوضح الشرافي، خلال استقباله رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة في مؤسسات التعليم العالي أ. د وليد صويلح.

وبين، أن حجم الإنجازات التي وصلت إليها الجامعة كبير وهو نتاج للعمل الجمعي داخل المؤسسة، لافتاً إلى أن جامعة الأقصى هي أكبر الجامعات الحكومية، وتقدم خدمات تعليمية نوعية طبقاً لمعايير ومواصفات هيئة الاعتماد و الجودة.

وخلال حديثة ثمن د. الشرافي جهود الهيئة ودورها في تحقيق الجودة وضمان استمراريتها في مؤسسات التعليم العالي، معبراً عن تقديره واعتزازه بمعالي وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم وأسرة الوزارة لجهودهم في حماية المسيرة التعلمية ودعمهم وحرصهم على خدمة المؤسسات التعليمية.

من جهته قدم أ. د. وليد صويلح نبذةً عن ما تقوم به الهيئة من أجل ضمان جودة ونوعية البرامج الجامعية، معبراً عن أمله في رفع مستوى التعاون لإنجاح ما يتناسب مع رسالة ورؤية وقيم مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، مؤكداً على أهمية التعاون مع الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة باعتبارها الإطار الوطني القادر على تعزيز ثقافة الجودة والنوعية في مؤسسات التعليم العالي.

وأكد أ . د. صويلح على أن جامعة الأقصى ملتزمة بمعايير الجودة والنوعية في كافة برامجها باعتبارها مؤسسة أكاديمية ريادية تسعى للارتقاء بالمسيرة التعليمية وخدمة الطالب الجامعي، مشيراً إلى دعمه واسرة الوزارة للجهود المبذولة والخطة الطموحة لجامعة الأقصى المتوافقة مع خطة الوزارة.