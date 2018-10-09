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روسيا تطرد حاخاماً "إسرائيلياً" بتهمة التجسس

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 09:16 - 09 أكتوبر 2018
حاخام حاخام
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ذكرت صحيفة "معاريف"، أن محكمة روسية قررت طرد به  حاخام يهودي يدعي "أوشر كرتشبسكي"، وهو الحاخام الأكبر لمدينة "أومسك" الواقعة جنوبي غرب سيبير.

وأوضحت "معاريف"، أن إحدى المحاكم الروسية رفضت الأسبوع الماضي التماساً تقدم به حاخام يهودي يدعي "أوشر كرتشبسكي"، وهو الحاخام الأكبر لمدينة "أومسك" الواقعة جنوبي غرب سيبير.

وقررت المحكمة والسلطات الروسية طرد الحاخام اليهودي الذي يحمل أيضاً الجنسية "الإسرائيلية" بعد اتهامه بالتجسس ضد روسيا.

وقال مستشرق "إسرائيلي" يدعى شمعون بريمان بأن طرد الحاخام جاء بسبب الكراهية التي تعم روسيا ضد "إسرائيل" في أعقاب سقوط الطائرة الروسية ومقتل 10 جندي روسي في سوريا.

 

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