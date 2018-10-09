قوة كبيرة من جيش الاحتلال تحاصر الخان الأحمر بالقدس

حاصرت قوة كبيرة من جيش الاحتلال وقواته الخاصة صباح اليوم الثلاثاء، قرية الخان الأحمر شمال شرق مدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال أقدمت على محاصرة قرية الخان الأحمر من كافة الجهات، ومنعت الدخول والخروج منها....يتبع
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